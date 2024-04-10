مشاهد مهيبة من صلاة عيد الفطر في مرقد الامامين العسكريين "ع" (صور)

السومرية نيوز-محليات



اصطف الاف الأشخاص في مشهد مهيب لاداء صلاة عيد الفطر في مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام، في مدينة سامراء.

وسط أجواء مفعمة بالإيمان والخشوع، احتشد المؤمنون لاداء صلاة عيد الفطر بمختلف فئاتهم رجالا وشيوخا وأطفال، مدنيين وعسكريين.



وادى العراقيون بمختلف فئاتهم اليوم الأربعاء صلاة العيد في جميع انحاء العراق بوقت واحد بعد تطابق موعد الفطر وحلول عيد موحّد، في مصادفة ينظر اليها العراقيون كسبب فرح إضافي الى فرحة العيد.

