مغلقة لغرض الصيانة.. ملوية سامراء خالية من "زائري العيد" لأول مرة منذ سنوات

السومرية نيوز-محليات



لأول مرة منذ سنوات، بدأت ملوية سامراء والقصر العباسي في مدينة سامراء صباح العيد خاليًا من الناس والعوائل التي اعتادت سنويًا على اجراء رحلات الى المناطق الاثرية في المدينة وعلى رأسها الملوية في أيام الأعياد.

وكان الاعمار واعمال الصيانة للمواقع الاثرية وملوية سامراء والقصر العباسي، هي الأسباب وراء عدم زيارة المواقع الاثرية حيث تم اغلاق جميع هذه المواقع لغرض الصيانة والترميم.



واظهرت صور خاصة للسومرية نيوز، تقدم اعمال الصيانة في محيط ملوية سامراء والقصر العباسي ومختلف المناطق الاثرية في مدينة سامراء.





