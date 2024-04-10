الصحة تفتح باب التقديم لتعيين خريجي المعاهد التقنية والصحية

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انها تدعو خريجي (الجامعات العراقية) من (المعاهد التقنية والصحية) من خريجي العام الدراسي ( 2022-2023 ) الراغبين بالتعيين إلى ملء الاستمارة الإلكترونية أدناه:https://soft.moh.gov.iq/2024/medicaltech_institute_al_2024_2fj8w/