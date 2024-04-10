ورصدت السومرية نيوز، قيام محال تجارية وأسواق متعددة في بغداد والمحافظات بنشر إعلانات على صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي عن توفر "كيمر العرب"، فيما طالبت بعض المحال زبائنها بـ"الحجز المسبق"، وذلك بفعل الطلب الكبير في يوم واحد على الكيمر.ويتسبب الطلب الكبير في أيام عيد الفطر والاضحى ولاسيما في العاصمة بغداد على كيمر العرب والكاهي، بصفته إفطار اول أيام العيد، الى ارتفاع أسعاره وكذلك صعوبة الحصول عليه بسبب محدودية المعروض مقابل ضغط الطلب الكثيف.وفي الأيام العادية ربما يصل سعر كيمر العرب بين 15 الى 20 الف دينار للكيلو غرام في احسن الأحوال، لكن إعلانات كيمر العرب في مواقع التواصل تظهر ان أسعار الكيمر مرتفعة مع حلول العيد حيث وصل بعضها الى 40 الف دينار عراقي للكيلو.وتفاوتت الأسعار بين محافظة وأخرى حيث كان الأعلى في بغداد وبلغ 40 الف دينار عراقي، فيما بلغ في بعض المحافظات 30 الف دينار للكيمر الفريش، و25 الف دينار للكيمر المجمد.ويظهر ان المحافظات الي تمتلك عادات إفطار مختلفة عن بغداد وبعيدة عن كيمر العرب، كانت الأسعار فيها منخفضة نسبيًا مقارنة بما يحدث في بغداد بسبب الطلب الكبير على كيمر العرب.