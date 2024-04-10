مشهد بطولي.. "سايبا" تطيح بدراجة حاولت سرقة امرأة صباح العيد (فيديو)

السومرية نيوز-محليات



أقدم سائق عجلة تكسي نوع سايبا، على رد فعل سريع أطاح بدراجة تحمل شخصين اثنين حاولوا سرقة حقيبة امرأة اثناء مرورها في احد الازقة بمنطقة الزعفرانية ببغداد بصحبة طفل صباح اول أيام العيد.

واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه السومرية، مرور دراجة مسرعة يستقلها شخصان بجانب امرأة تدفع طفلًا في عربته، حيث حاولوا خطف حقيبة المرأة لكنها تمسكت بها سريعًا وفشلوا بسرقتها.



في الاثناء، انتبه سائق عجلة نوع سايبا من خلال مرآة العجلة لما يحدث خلفه، وقام بامالة عجلته عن الطريق امام الدراجة وقطع الطريق عليها، قبل ان يترجل من عجلته وينهال بالضرب على السارقين.