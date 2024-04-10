عادات العيد في دهوك.. حشود يطرقون أبواب المنازل للتهاني وتوزيع الحلوى (فيديو)

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، انتشار عشرات الأشخاص في شوارع منطقة نزاركي في محافظة دهوك، والذهاب الى منازل المنطقة لتوزيع "الجكليت" وتبادل التهاني.وتعد هذه من عادات أهالي منطقة نزاركي، حيث يقوم الجيران بعد الخروج من صلاة العيد بجولة على المنازل لتبادل التهاني مع جيرانهم وتوزيع الحلوى.