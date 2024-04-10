السفير الروسي يحضر صلاة العيد في جامعة ابي حنيفة النعمان (فيديو)

وذكرت السفارة الروسية في بيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة على الفيسبوك وتابعته السومرية نيوز، ان "سعادة السفير الروسي في العراق ايلبروس كوتراشيف زار جامع الإمام الأعظم ابي حنيفة النعمان في بغداد لحضور صلاة العيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".وأضافت السفارة: "إننا نهنئ المسلمين كلهم في العراق الصديق العزيز بمناسبة عيد الفطر السعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وصيامكم وقيامكم وحفظكم من كل سوء ومكروه ".