مشاهد من شارع صليخ الرئيسي بعد نصب المجسمات الضوئية والإنارة العصرية

الأمانة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بتوجيه من أمين بغداد، وبعد إنجاز تطويره وجعله نموذجيا، استكملت بلدية الأعظمية نصب المجسمات الضوئية والإنارة العصرية في شارع الصليخ الرئيسي الذي ازدان بالأنوار والألوان والحركة في تناغم وانسجام يجعلان منه أشبه بلوحة فنية ملونة يتجسد فيها الفرح والجمال.المشاهد ادناه: