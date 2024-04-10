السيد الصدر يطرد "عماد جليل الأسدي" من مفاصل التيار الصدري (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء 10 نيسان 2024، طرد عماد جليل الأسدي" من مفاصل التيار الصدري.

وبحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، وموقعة من قبل السيد الصدر، تقرر طرد عماد جليل الأسدي" من مفاصل التيار الصدري.



الوثيقة ادناه:

