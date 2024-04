جامعة بغداد تحصد نتائج تنافسية في تصنيف QS العالمي للتخصصات

وذكرت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "تصنيف QS العالمي للتخصصات (QS World University Rankings by subject)، أعلن نتائج نسخته الخاصة بالعام 2024".وأضافت، أنه "أجرى التصنيف (https://www.topuniversities.com/subject-rankings) تقييما للجامعات على وفق التخصصات الأكاديمية التي بلغت خمسة وخمسين موضوعا في ضوء مؤشرات تتعلق بالسمعة الأكاديمية وسمعة صاحب العمل وتأثير أبحاث أعضاء هيئة التدريس والتعاون البحثي الدولي فيما شملت نتائج التصنيف 1,559 مؤسسة لهذا العام من بين 4989 جامعة خضعت بياناتها للتحليل".وأشارت، إلى أن "جامعة بغداد حققت نتائج إيجابية في تخصصات:▪️ Engineering-Petroleum (101-150)▪️ Engineering-Mechanical (301-350)▪️ Engineering-Chemical (351-400)▪️ Engineering and Technology (344)▪️ Engineering-Electrical and Electronic (351-400)▪️ Computer Science and Information Systems (551-600)▪️ Medicine (551-600)ولفتت، إلى أن "هذه النسخة من التصنيف أشرت تقدما ملحوظا في مراتب التنافس لكليات جامعة بغداد المختصة ولاسيما الهندسة والطب اللتين خاضتا تنافسا هاما ضمن بيئة التخصصات حول العالم.وبينت، أن "العراق جاء في المرتبة 37 عالميا بعد أن حققت 13 جامعة مواقع تنافسية في تصنيف (The Times)، فيما سجلت الجامعات والكليات العراقية تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية الأخرى التي منها تصنيف شنغهاي للموضوعات (Global Ranking of Academic Subjects) للعام 2023 الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص (Dentistry & Oral Sciences) وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه جامعتان وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه سبع وأربعون مؤسسة وتصنيف (Greenmetric) الذي زاد فيه عدد المؤسسات التعليمية العراقية إلى أربع وسبعين جامعة وكلية وتصنيف RUR الذي تتواجد فيه خمس وأربعون جامعة عراقية ويضاف لها تصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية".