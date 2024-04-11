العراق على موعد مع أمطار رعدية الأحد والاثنين المقبلين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حالة الطقس لليوم الخميس، ستشهد غيوما وأمطارا وعواصف رعدية في المنطقة الشمالية".وأضافت، أن "المنطقتين الوسطى والشمالية في البلاد، سيكون الطقس فيهما يوم غد الجمعة صحو إلى غائم جزئي أما المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها غائما مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة".وتابعت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الجمعة ستكون على النحو الآتي: دهوك 23 مئوية، أربيل 23 مئوية، نينوى 26 مئوية، السليمانية 23، كركوك 27، صلاح الدين 28، الأنبار 29، ديالى 29، بغداد 30، واسط 30، بابل 32، كربلاء المقدسة 31، ميسان 31، الديوانية 31، النجف الأشرف 32، ذي قار 32، المثنى 32، والبصرة 32 درجة مئوية".وأشارت الى ان "الطقس يوم السبت المقبل صحو إلى غائم جزئي، درجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق، مدى الرؤية (6-8) كم".وبينت الهيئة أن "يوم الاحد، سيكون الطقس صحو يتحول الى غائم ابتداء من الاقسام الغربية من البلاد مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقتين الوسطى والشمالية بعد الظهر ، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق ، مدى الرؤية (6-8) كم".واوضحت أن "يوم الاثنين القادم، سيكون الطقس غائم مع تساقط زخات مطر رعدية تزداد غزارتها ليلا في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، مدى الرؤية (6-8) كم".