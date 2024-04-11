النجف.. إنهاء معاناة عشرينية باستئصال كيس بوزن 5 كغم من البطن

وذكر إعلام مدينة الصدر الطبية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الطوارئ الجراحية في مدينة الصدر الطبية في اول أيام عيد الفطر المبارك استقبلت مريضة تبلغ من العمر 20 سنة تعاني من حالة بطن حادة مسببة آلام حاده وتقيؤ وبعد اجراء الاسعافات الاولية ارسلت المريضة لأخذ الفحوصات المختبرية والشعاعية (السونار ومفراس البطن) تبين وجود ورم كبير الحجم داخل البطن واحيلت المريضة فورا الى صالة العمليات الجراحية ".وقال الجراح الاختصاص أحمد الغزالي ان "المريضة خضعت لإجراء عملية فتح بطن تضمنت وجود كيس كبير الحجم ويزن أكثر من (5) كغم ناشئ من الغشاء المساريقي في تجويف خلف الصفاق"، بحسب البيان.وبين الغزالي ان "الكيس وبسبب حجمه الكبير كان ضاغطا على الأمعاء الدقيقة والغليظة وعلى المعدة والكبد والطحال والمثانة وعلى الوريد الاجوف السفلي وباقي الاعضاء داخل التجويف البطن".واكد انه "تم استئصال الكيس بكامله بنجاح وارسلت العينة الى الزرع النسيجي وتم اخراج المريضة من العمليات بصحة جيدة.