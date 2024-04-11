في "ليلة العمر".. عروسان يحبسان داخل مصعد معطل في بعقوبة (صور)

وبحسب بيان لها، اضطرت فرق إنقاذ الدفاع المدني إلى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لفتح باب المصعد المعطل.وأكدت مديرية الدفاع المدني على "إخراج العروسين من فتحة جانبية دون تعرضهم لإصابات تذكر".أدناه مجموعة من صور عملية الإنقاذ: