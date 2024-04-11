السومرية توثق أجواء العيد للعوائل البغدادية في كورنيش أبو نؤاس (صور)

السومرية نيوز – محليات



وثقت عدسة "السومرية" أجواء العيد والاحتفالات للعوائل البغدادية في كورنيش منطقة أبو نؤاس على ضفاف نهر دجلة في العاصمة بغداد خلال ثاني أيام عيد الفطر السعيد.

أدناه الصور:

