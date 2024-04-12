الانواء الجوية تفصل طقس العراق للأيام المقبلة: امطار وارتفاع بدرجات الحرارة

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حالة الطقس ليوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وأضاف البيان، أن "الطقس سيكون يوم الاحد على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وأشار إلى أن "الاثنين القادم، سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".ولفت البيان إلى أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء القادم، الطقس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".