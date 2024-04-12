حريق ضخم يلتهم محطة وقود في المثنى

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حريقا ضخما اندلع في محطة وقود الرميثة الرئيسية بمحافظة المثنى".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق دون معرفة أسباب اندلاع الحريق بداية الامر او الخسائر الناتجة عنه لغاية الان".