الدفاع المدني تكشف تفاصيل وسبب حريق محطة وقود الرميثة (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل "محطة وقود الرميثة الجديدة الحكومية" في قضاء الرميثة بمحطة المثنى صباح اليوم الجمعة".وأضافت: "حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران التي اندلعت داخل ثماني مضخات وقود ومسقف المحطة وعجلة مدنية، دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأشارت المديرية الى أن "سبب الحادث كان نتيجة إهمال أحد المواطنين أثناء التزود بالوقود حسب كآمرات المراقبة والذي أشعل الحادث بادئ الأمر".