السامرائي يزور ديوان قبيلة العبيد في كركوك

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "زار رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي، ديوان قبيلة العبيد في محافظة كركوك، وكان في استقباله أمير قبيلة العبيد الشيخ وصفي العاصي والشيخ حاتم العاصي والشيخ ظاهر العاصي وجمع من أبناء القبيلة بمناسبة عيد الفطر السعيد".وأضاف: "ثمّن العاصي زيارة السامرائي مؤكداً على الدور الذي تضطلع به القبائل العربية جنباً الى جنب مع الفعاليات السياسية في تعزيز الروابط الوطنية وترسيخ مفهوم التعايش والتسامح بين مختلف مكونات الشعب العراقي".