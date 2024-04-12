"خطوة في طريق الله".. خطيب الصدريين يكشف هدف التواصل مع القواعد الشعبية

وقال الوحيلي خلال خطبة اليوم الجمعة، "مِنْ ضرورات الحياة وجود الإنسان في وسط اجتماعي، وعليه أنْ يَتفاعل معه وأنْ يؤثر فيه، مشيرًا إلى إنْ حاجة التواصل بين البشر لا يُستغنى عنها، وأي خلل أو تهاون في هذا التواصل يُؤدي إلى عدم القدرة على التَكيّف مع بيئته التي يَعيش فيها أو يَتواجد فيها".وأضاف: "ومِنْ خِلال هذا التَواصل يُمكن قضاء حوائج المؤمنين، لمَد جسور الأخوة، والحِفاظ على عُرى الإيمان، لافتًا إلى أهمية أن يكون الدافِع لها هو الحب في الله والباعِث عَليها هو طَلَب الأجر مِنَ اللهِ تعالى، فإنَّ مَنْ حَسُن قَصده وسَلِمَ صَدره مِنَ الشوائِبِ في علاقته بالآخرينَ فقد نجا".وتابع: "وقد وَجَدْنا في قائدنا سماحة السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) صِفاتُ حُسْنُ القَصْدِ وسَلامَةَ الصَدْر في علاقته معَ الآخرين، مِنْ خلالِ المَشاريعِ الإنسانية الكَبيرة التي تَبَنَّاها، منوهًا إلى أن من بين هذه المشاريع هو التَوجيه للتَواصل مَعَ القَواعِد الشَعبية، والعَمَل على قَضاء حوائجها".وأوضح أن "هذا المشروع يهدف إلى تَذليل الصعوبات التي تُواجه القواعد الشعبية، مبينًا أنه جاء إكرامًا لِمُساندتها للمَشروع الإصلاحي، وطاعتها لِكُلِّ القَرارات التي تَصدر مِنَ سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) لإنجاحِ المَشروع، والتَخلّص مِنَ الفَسَـاد والتَبعية والإحتلال".وأكمل الوحيلي، بالقول "وبِمْا أنَّ مَشروع التَواصل مَعَ القَواعِد الشَعبية خُطوة في طَريقِ اللهِ تَعالى، فَقَدْ حَقَّقَ نَجاحًا كَبيرًا أدْخَلَ الفَرْحَةَ في قُلوبِ العِراقيينَ، مبينًا ان هذا هو طَريق المُصْلِح الذي يُريدُ لِحَرَكَتِهِ أنْ تَكون مُمتَدَّة مَعَ الزَمَنِ لِتَترك بَصَماتها بِوضوح وتَجذّر".