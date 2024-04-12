السامرائي يؤكد حرصه على التواصل الدائم مع ابناء صلاح الدين

وجاء في بيان لمكتبه، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "زار رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي، عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن تحالف العزم شمائل العبيدي".وأضاف البيان، أنه "كان في استقباله جمعٌ من شيوخ ووجهاء وشباب العبيد وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية، مؤكداً حرصه الشديد على التواصل الدائم مع ابناء صلاح الدين".