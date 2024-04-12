السيد الصدر يتبرأ من "إسماعيل الوائلي": ما عاد لنا صديقاً ولا موالياً

جاء ذلك في إجابة على سؤال حول ما إذا كان الوائلي من المقربين للسيد الشهيد الصدر، ومن السيد مقتدى الصدر.وقال السيد الصدر في نص إجابته: "كان في زمن مضى صديقاً لي. الا انه ما عاد صديقاً ولا موالياً".