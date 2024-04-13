امطار وتقلبات بالحرارة.. تفاصيل طقس العراق للأيام الـ4 المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الأحد، سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية خصوصاً على الأجزاء الغربية منها، بينما يكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار معتدلة الشدة تكون رعدية في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأشارت إلى أن "يوم الثلاثاء، سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".ولفتت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية وترتفع في المنطقتين الوسطى والجنوبية".