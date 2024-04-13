بعد قرار ازالتهم.. تظاهرة لأصحاب البسطيات في بغداد (صور)

تنشر السومرية نيوز، صوراً لتظاهرة لأصحاب البسطيات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بأزالتهم في بغداد.

وذكر مراسل السومرية، ان العشرات من أصحاب البسطيات نظموا تظاهرة في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرقي العاصمة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بأزالتهم