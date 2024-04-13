بمنفذ الشلامجة.. عشرات السائقين والتجار يوجهون طلباً للقضاء والداخلية

وقال مراسل السومرية، ان العشرات من تجار وسائقي الشاحنات والمخلصين في منفذ الشلامجة الحدودي خرجوا بتظاهرة جراء ما يحصل معهم من بعض المجهولين اثناء عبورهم منفذ الشلامجة.وطالبوا وزير الداخلية عبد الامير الشمري ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان بوضع حلول لهم، مشيرين الى انه يتم وضع مادة المخـدرات في عرباتهم بواسطة مغناطيس من قبل مجهولين اثناء عبورهم الحدود الى الجانب العراقي.وأضافوا، انه يتم الاخبار عليهم من قبل مصادر مجهولة والقبض عليهم بتهمه التجارة الدولية وتكرار هذه الحالة.وأكدوا، ان المراد من ذلك هو تحويل التجارة من منفذ الشلامجة الى المنافذ الاخرى بواسطة ترويع التجار والمخلصين بتهم كيدية.