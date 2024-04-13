Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دولة أوروبية تقرر تزويد أوكرانيا بصواريخ "باتريوت"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بمنفذ الشلامجة.. عشرات السائقين والتجار يوجهون طلباً للقضاء والداخلية

محليات

2024-04-13 | 04:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بمنفذ الشلامجة.. عشرات السائقين والتجار يوجهون طلباً للقضاء والداخلية
1,696 مشاهدة

طالب عشرات المتظاهرين من تجار وسائقين بمنفذ الشلامجة، اليوم السبت، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان بإيجاد حلول لهم إزاء ما يحصل معهم في عبور المنفذ.

وقال مراسل السومرية، ان العشرات من تجار وسائقي الشاحنات والمخلصين في منفذ الشلامجة الحدودي خرجوا بتظاهرة جراء ما يحصل معهم من بعض المجهولين اثناء عبورهم منفذ الشلامجة.

وطالبوا وزير الداخلية عبد الامير الشمري ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان بوضع حلول لهم، مشيرين الى انه يتم وضع مادة المخـدرات في عرباتهم بواسطة مغناطيس من قبل مجهولين اثناء عبورهم الحدود الى الجانب العراقي.

وأضافوا، انه يتم الاخبار عليهم من قبل مصادر مجهولة والقبض عليهم بتهمه التجارة الدولية وتكرار هذه الحالة.

وأكدوا، ان المراد من ذلك هو تحويل التجارة من منفذ الشلامجة الى المنافذ الاخرى بواسطة ترويع التجار والمخلصين بتهم كيدية.
>> انضم الى السومرية على واتساب 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-13
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٩ والاخيرة | رمضان 2024
13:30 | 2024-04-12
Play
الحلقة ٢٩ والاخيرة | رمضان 2024
13:30 | 2024-04-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-12
Play
العراق في دقيقة 12-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-12
Play
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
كورنيش ابو نؤاس - الحلقة ٢ | الموسم 7
04:58 | 2024-04-12
Play
كورنيش ابو نؤاس - الحلقة ٢ | الموسم 7
04:58 | 2024-04-12
استديو Noon
Play
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 10-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-10
Play
أسئلة وأجوبة 10-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-10
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-10
Play
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-10
Play
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-10
بالمختزل
Play
بالمختزل
عالية نصيف، نائب رئيس لجنة النزاهة - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-09
Play
عالية نصيف، نائب رئيس لجنة النزاهة - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-09
جات بالليل
Play
جات بالليل
ليلة العيد 9-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-09
Play
ليلة العيد 9-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-09
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-13
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٩ والاخيرة | رمضان 2024
13:30 | 2024-04-12
Play
الحلقة ٢٩ والاخيرة | رمضان 2024
13:30 | 2024-04-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-12
Play
العراق في دقيقة 12-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-12
Play
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
كورنيش ابو نؤاس - الحلقة ٢ | الموسم 7
04:58 | 2024-04-12
Play
كورنيش ابو نؤاس - الحلقة ٢ | الموسم 7
04:58 | 2024-04-12
استديو Noon
Play
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 10-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-10
Play
أسئلة وأجوبة 10-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-10
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-10
Play
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-10
Play
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-10
بالمختزل
Play
بالمختزل
عالية نصيف، نائب رئيس لجنة النزاهة - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-09
Play
عالية نصيف، نائب رئيس لجنة النزاهة - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-09
جات بالليل
Play
جات بالليل
ليلة العيد 9-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-09
Play
ليلة العيد 9-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-09

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.