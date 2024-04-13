كشفيته 250 دينارا.. وفاة طبيب فقراء صلاح الدين

توفي اليوم السبت، الاخصائي بالأنف والأذن والحنجرة، طارق السلماني، بعد صراع مع مرض السرطان، في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

ولقب السلماني بطبيب الفقراء نسبة الى كشفيته التي لا تتجاوز 250 دينار عراقي.



كان يستقبل السلماني عشرات المراجعين يومياً ومنذ سنوات، ويرفض الظهور أو الإدلاء بتصاريح لوسائل الإعلام.



واكد مواطنون، أن "السلماني كان يسير وفق وصيّة والدته التي وصّت بعدم استغلال الناس المرضى بأموال باهظة".