وفاة واصابة 12 شخصاً بحادث سير مروع على طريق كركوك_ بغداد

توفي شخصان وأصيب 10 اخرون، اليوم السبت، بحادث سير مروع على طريق كركوك_ بغداد.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "حادث سير مروع على طريق كركوك _ بغداد قرب قضاء طوز خورماتو اسفر عن وفاة شخصين".



وأضاف، ان " الحادث ادى الى اصابة عشرة أشخاص اخرين كحصيلة أولية".