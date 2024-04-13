غدا.. النجف تلقح 322 ألف طالب للوقاية من الحصبة

اعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، عزمها إطلاق حملة لتلقيح الاف الطلبة بلقاح الحصبة يوم غدا.

وقالت الدائرة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها" ستطلق يوم غد الاحد حملة لتلقيح 322 ألف طالب بلقاح الحصبة".

واضافت أن "الحملة ستنطلق بمشاركة 79 فرقة صحية".

