بسبب حادث سير.. "شلل" يضرب طريق كركوك بغداد (صور)

تسبب حادث سير، اليوم السبت، بحدوث "شلل" على طريق كركوك بغداد.

وأفاد مواطنون في أحاديث لـ السومرية نيوز، بأن "الحادث وقع صباح اليوم، وما يزال الطريق يشهد خللاً بالسير"، مطالبين بـ"باتخاذ اجراءات عاجلة لعودة العوائل الى منازلها".

وتوفي شخصان وأصيب 10 اخرون، اليوم السبت، بحادث سير مروع على طريق كركوك _ بغداد قرب قضاء طوز خورماتو.

وأدناه صور للطريق..