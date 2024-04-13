شاب يرمي نفسه من أعلى ملوية سامراء

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 24 عاماً انتحر، اليوم السبت، من أعلى ملوية سامراء".

وأضاف المصدر أن "الحادث وقع على الرغم من أن موقع الملوية مغلق لأغراض الصيانة، إلا أن الشاب قفز من السور الأمني للموقع الأثري وقفز من أعلى الملوية ليلقى حتفه".