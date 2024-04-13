الأنبار.. إجراءات بحق المقصرين في حادث جسر الفلوجة (وثائق)

اتخذ محافظ الأنبار محمد نوري، إجراءات قانونية بحق المقصرين في حادث جسر الفلوجة الحديدي.

وتوعد محافظ الأنبار محمد نوري، السبت، بمحاسبة المسؤولين عن مشروع جسر الفلوجة الحديدي الذي تعرض للانهيار اليوم.

وقبل افتتاحه بأيام، تعرض الجسر الحديدي لمدينة الفلوجة، اليوم السبت، للانهيار ما اسفر عن إصابة ثلاثة عاملين وسقوط آلية وسط الفرت.

أدناه نص وثائق تتضمن اجراءات المحافظ.