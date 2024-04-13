تحالف العزم يعلق على زيارة السوداني لواشنطن

أكد تحالف العزم، السبت، أهمية الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن،

وقال التحالف في بيان، "يؤكد تحالف العزم على أهمية الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رفقة وفد برلماني وحكومي رفيع المستوى وعدد كبير من رجال الاعمال والاقتصاديين الى العاصمة الامريكية واشنطن".

وأضاف البيان "بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وإعادة صياغة الشكل النهائي لتواجد التحالف الدولي في العراق بعد الانتصارات التي حققها العراق على الإرهاب".

ولفت بيان التحالف الى أنه "يؤكد دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية وفق منهاجها ولتحقيق انجاز تقدم في الحوارات مع الجانب الأمريكي والمضي قدما بعجلة التنمية وتحقيق الاستقرار في البلاد".

وغادر السوداني، اليوم السبت، العاصمة بغداد متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة رسمية.