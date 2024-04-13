أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باغلاق الاجواء العراقية بعد الحديث عن بدء هجوم إيراني ضد "إسرائيل".

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم اغلاق الاجواء العراقية وتوقف جزئي للحركة الملاحية".

وبدأت إيران، مساء السبت، هجوماً على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة.

وكانت تحذيرات أطلقت مؤخراً، من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.