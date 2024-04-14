أول أيام مواعيد الدوام الجديدة.. لا تغيير بمستوى الازدحامات واختلاف طفيف بخارطة توزيعها

السومرية نيوز-محليات



يظهر الموقف المروري في بغداد في اول أيام تطبيق مواعيد الدوام الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء، استمرار الازدحامات في بغداد بذات الكثافة بل وتسجيل ازدحامات لمسافات أطول من السابق، فيما تم تسجيل تغيير طفيف فقط في خارطة الازدحامات ومواقعها مقارنة بالايام المعتادة.

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



مدخل سريع القناة من جهة الرستمية وصعدة محمد القاسم سريع القناة السايدين عن شارع بور سعيد وجسر الحبيبية مجسر قرطبة ونفق باب الشرجي الشارع بين ساحة الخلاني وساحة الطيران شارع الجهمورية من ساحة الخلاني باتجاه ساحة التحرير وباتجاه ساحة الوثبة شارع الرشيد من جسر السنك لغاية ساحة الميدان شارع وزارة الصحة ومجسر باب المعظم وجميع الازقة المحيطة بمدينة الطب الشارع بين مجسر 14 رمضان ومقبرة براثا السايدين شارع حيفا ازدحام جسر الاحرار وجسر الجمهورية ازدحام شارع يافا ونفق الزيتون ازدحام متصل من الحارثية الى جسر الجمهورية شارع 14 تموز ازدحام خلف الزوراء ازدحام السايدين بين ساحة الطابقين ونفق عمار بن ياسر شارع جامعة بغداد لغاية ساحة الطابقين ازدحام جسر الطابقين من شارع المصافي لغاية ساحة الطابقين ازدحام سريع الدورة ازدحام من المصفى لغاية الجسر العنكبوتي ونزلة محمد القاسم شارع المطار وسريع القادسية ازدحام متصل

