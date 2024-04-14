السجن 6 سنوات بحق مسؤول مكتب الولادات والوفيات بدائرة صحة الأنبار

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان اقدم على اخفاء الهارد الخاص بحاسبة مكتب الولادات والوفيات"، لافتا إلى أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة ٣١٥ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧و٤٨و٤٩ منه".