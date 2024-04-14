طقس العراق.. الغيوم تتجمع في الصحراء الغربية وتفريغ حملها سيدوم 24 ساعة

وتشير خرائط الطقس الى ان بد تراكم الغيوم في صحراء غرب العراق تمهيدًا لتساقط الامطار في الساعات المقبلة، فيما تصل بعض الزخات الخفيفة جدًا وغير المؤثرة الى بغداد.وسيكون تركيز الامطار والتساقط على مناطق أقصى غرب وجنوب غرب محافظة الأنبار وتصحبه عواصف رعدية وتساقط محدود للحالوب، فيما يشمل المطر ايضًا بادية نينوى وينتقل غدًا ليؤثر بشكل غير منتظم وعشوائي على الصحراء الجنوبية للعراق بما في ذلك صحراء النجف والمثنى.وتصل بعض الأمطار الضعيفة والمشتتة للغاية إلى المناطق الوسطى مثل بغداد وصلاح الدين وكذلك مختلف أرجاء الفرات الأوسط ومنها كربلاء وبابل غدًا الاثنين مع تزايد كبير في كميات الغيوم التي تعبر قبة السماء، فيما ستتهيأ فرص هطول الأمطار في البصرة بشكل متفرق خاصة في قسمها الغربي والجنوبي .وتنخفض درجات الحرارة غدًا نتيجة لتقليل تسخين الشمس للأرض بسبب وفرة الغيوم ويكون الطقس ربيعيًا بشكل عام.