سماء العراق خالية من الطيران باستثناء طائرتين.. ماطبيعتهما؟

وتظهر أنظمة تتبع الطيران، خلو السماء العراقية من مرور الطائرات باستثناء وجود طائرتين اثنتين فقط، فرنسية وعراقية.واحدى هذه الطائرات هي الطائرة فالكون 900 وهي طائرة نفاثة فرنسية مخصصة لنقل رجال الاعمال وتستخدم بشكل أساسي من قبل القوات الجوية الفرنسية، انطلقت من أربيل باتجاه الجنوب ومن غير المعلوم ماهي وجهتها لكن ربما تتجه الى احدى الدول الخليجية.اما الطائرة الأخرى فهي طائرة ايرباص انطلقت من بغداد وتتجه شرقًا او الى الشمال الشرقي ومن غير المعروف ما اذا كانت تتوجه نحو السليمانية او الى خارج العراق.وأعلنت سلطة الطيران المدني صباح اليوم إعادة فتح أجواء العراق امام الطائرات بعد زوال الخطر نتيجة الاعمال العسكرية التي شهدتها أجواء المنطقة.