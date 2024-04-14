السجن المؤبد بحق ارهابي اشترك بإحضار انتحاري إلى سوق الاسكندرية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "العملية الارهابية كانت تستهدف القوات الامنية والتي تمكنت من قتل الانتحاري قبل أن يفجر نفسه".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 7 وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".