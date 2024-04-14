إصابات الأشهر الـ 3 الماضية ضعف 2023 بالكامل.. مالا تعرفه عن انتشار الحصبة في العراق

تظهر البيانات التي توصلت اليها السومرية نيوز، تصاعد العراق في مراتب اعلى الدول انتشارًا لمرض الحصبة خلال الأشهر الأخيرة، واستنادا الى الإصابات المسجلة اخر 12 شهرًا (من اذار 2023 وحتى شباط 2024)، جاء العراق في المرتبة السادسة بمعدل انتشار الحصبة.وخلال اخر 6 أشهر (من أيلول 2023 وحتى شباط 2024)، جاء العراق بالمرتبة الثالثة، الثالثة كثالث اكبر بلد بمعدل تسجيل إصابات بالحصبة خلال الأشهر الستة الأخيرة بعد كل من كازاخستان (اكثر من 27 الف حالة) وأذربيجان (اكثر من 26 الف حالة)، والعراق (اكثر من 20 الف و400 حالة إصابة).يتضح ان العراق سجل في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الحالي اكثر من 20 الف إصابة بالحصبة، مقارنة بأكثر من 9 الاف إصابة فقط تم تسجيلها طوال العام الماضي في 2023، مايعني ان ماتم تسجيله العام الماضي من إصابات بالحصبة، تم تسجيل ضعفه خلال اول 3 اشهر فقط من العام الحالي.يمكن القول ان المعدل الشهري للاصابات خلال العام الحالي يبلغ اكثر من 6.6 الف إصابة شهريًا، مقابل 750 إصابة شهريًا كمعدل العام الماضي، مايعني ان معدل انتشار الإصابات خلال العام الحالي ارتفع اكثر من 800%.