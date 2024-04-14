بينهم يحملون الجنسية الأجنبية.. الاعدام بحق 6 من تجار المخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "اربعة مدانين من بينهم مدان أجنبي يعملون ضمن شبكة دولية تعمل في ترويج مادة الماريجوانا المخدرة ضبط بحوزتهم 2،800 كيلو غرام".وأضاف أن "المدانين الاخرين يحملون الجنسية الاجنبية ضبطت بحوزتهم 5 كيلو غرام من مادة الافيون ومواد مخدرة مختلفة، إضافة إلى 5 كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".وتابع أن "هذه الاحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 27/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".