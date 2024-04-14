3 احكام بالحبس الشديد بحق مدير الدائرة القانونية بالشركة العامة للزجاج والسيراميك

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان بعد اشتراكه مع متهم اخر باستلام مبالغ مالية من قبل عدد من موظفي الأجور اليومية لغرض اكمال معاملاتهم لغرض تثبيتهم بصفة عقود".وأضاف أن "الاحكام صدرت استنادا لأحكام القرار 160/ ثانياً/1 لسنة 1983 واستدلالا بأحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".