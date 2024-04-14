مصرف حكومي يطلق سلفاً جديدة لهذه الفئات

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ السومرية نيوز، ان "الاطلاق سيكون لحاملي البطاقة الالكترونية من الذين قدموا عليها عبر تطبيق مصرف الرافدين الالكتروني".وبين، أن "التقديم على السلفة يكون مفتوحا ومتاحا للمشمولين اثناء الدوام الرسمي ويتم قبول طلبات المتقدمين خلالها وفرزها ومن ثم بعدها يقوم المصرف برفع مبلغ السلفة وتعبئة الرصيد المالي اليها في نفس اليوم الذي تم التقديم عليها وذلك عن طريق ابلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة بعد ان استكمل كافة الإجراءات وصرفها الكترونيا".