وبحسب والدته، تقول لـ السومرية نيوز، "حدث في وقت سابق سوء فهم وشجار بين أطفال لكن المشكلة تم حلها".وتضيف، "لكن بعد ذلك تفاجئنا بإقدام 35 شخصاً على الاعتداء ضد قصي الذي يعمل منتسباً في أفواج الطوارئ بوزارة الداخلية".وناشدت، رئيس الوزراء ووزير الداخلية "باسترداد حق" ابنهم.من جانبها، تقول زوجته، إن زوجها "خرج بعد الساعة 12 من منتصف الليل..، وبعد خروجه بـ5 دقائق فقط احاطته دراجات نارية يستقلها 35 شخصاً"، مبيناً أن "كل دراجة عليها نحو 3 أو 4 أشخاص".وبينت، أن "هؤلاء قاموا بضربه بالقامات والسكاكين والبلوك"، مطالبة باعتقال الجناة وحكمهم بالإعدام.أما شقيقه، فيؤكد أنه "لغاية الآن لم يعتقل سوى شخص واحد من الـ35 شخصاً الذين هاجموا شقيقه".