عاصفة ترابية تضرب الأجواء العراقية.. المرور تقدم 7 نصائح

وفي هذا الصدد، طرحت مديرية المرور العامة، 7 نصائح "لقيادة آمنة اثناء هبوب العواصف الترابية:1- أثناء القيادة خلال عاصفة ترابية تأكد من غلق النوافذ وتشغيل تكييف المركبة.2- تأكد من أن المصابيح الأمامية للسيارة تعمل جيدًا لزيادة وضوح الرؤية.3- يجب عليك التقليل من السرعة والتنقل بين المسارات بهدوء.4- يجب عليك أن تكون بكامل تركيزك على الطريق أثناء القيادة.5- الالتزام بالسرعات المقررة في مثل هذه الأجواء السيئة.6- حافظ على مسافة الأمان حتى تستطيع تفادي أي اصطدامات محتملة.7-الإبتعاد عن كافة المخالفات المرورية ومنها مخالفة السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعرضك للخطر والحوادث".