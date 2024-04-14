بالفيديو.. عاصفة ترابية تضرب جنوب الموصل

ضربت عاصفة ترابية قوية، مساء اليوم الأحد، جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

واجتاحت محافظات عراقية عدة، مساء اليوم الأحد، عاصفة ترابية قدمت من جهة سوريا، وسط توقعات بتمددها إلى محافظات أخرى. لمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

