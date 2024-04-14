محافظ الأنبار يشكل لجنة تحقيقية تخص "المجسر الحديدي"

قرر محافظ الانبار محمد نوري، تشكيل لجنة تحقيقية خاصة لغرض تحديد ومحاسبة الجهة المسؤولة عن الفشل التنفيذي بأحد فضاءات مجسر الفلوجة الحديدي.



وقبل افتتاحه بأيام، تعرض الجسر الحديدي لمدينة الفلوجة، أمس السبت، للانهيار ما اسفر عن إصابة ثلاثة عاملين وسقوط آلية وسط الفرات.

وتوعد محافظ الأنبار محمد نوري، بمحاسبة المسؤولين عن مشروع جسر الفلوجة الحديدي الذي تعرض للانهيار.

وأدناه وثيقة تخص قرار محافظ الأنبار.



