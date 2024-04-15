الموقف المروري.. خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الموقف المروري بتسجيل ازدحامات كثيرة لكنها قصيرة في مختلف شوارع العاصمة بغداد، فيما نركز في الموقف المروري هنا على الازدحامات الطويلة والواضحة وهي كالاتي:سريع القناة من مشروع الرستمية وصعدة محمد القاسم لغاية مدخل زيونةسريع القناة عند مدخل شارع بورسعيدشارع جميلة وشارع صفي الدين الحلي لغاية جسر الطالبيةسريع الدورة من المصفى لغاية نزلة الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسمشارع الكيلاني وجسر السنك والصالحية لغاية العلاوينفق باب الشرجي وحديقة الامة وساحة التحرير والشوارع المؤدية الى مقبرة الغزالي وساحة الخلانيشارع الجمهورية من ساحة الوثبة الى ساحة الخلانيشارع الرشيد من الرصافي الى جسر السنكساحة التحرير وجسر الجمهورية وشارع يافاشارع يافا من خلف حديقة الزوراء ولغاية مركز شرطة الصالحيةالشارع من مركز شرطة الصالحية وصولا الى كراج العلاوينفق العلاوي ازدحام وشارع دمشق لغاية معرض بغداد الدوليشارع وزارة الكهرباء والمنصور وصولا الى الروادساحة الطابقين والشارع الرابط بنفق عمار بن ياسر السايدين ازدحامشارع الجامعة من جامعة بغداد لغاية ساحة الطابقين وبعده بأكثر من 4 كيلومترات باتجاه تقاطع المسبحجسر الطابقين ازدحام شديدجسر سريع القادسيةسريع البياع لغاية خروجية شارع المطار