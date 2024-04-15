تشمل 7.5 مليون طفل.. إطلاق أكبر حملة تلقيح ضد الحصبة في العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "من المتوقع الوصول إلى أكثر من 7,5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة في المدارس الابتدائية بالإضافة إلى رياض الأطفال من خلال هذه الحملة التي تنتهي في 25 نيسان الجاري".ونقل البيان، عن وزير الصحة، صالح الحسناوي، قوله: "تأتي هذه الحملة في وقت حرج لإيقاف انتقال الإصابة بمرض الحصبة، وهو أحد أكثر الأمراض المعدية، فمن خلال جهودنا المشتركة مع اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تستطيع وزارة الصحة وقف انتشار فيروس الحصبة بشكل آمن وفعال وإنقاذ حياة الأطفال من هذا المرض الفتاك عن طريق تلقيح الأطفال في كل مكان".