"سنعرفهم من وجوههم".. المرور تخطط لغرامات جديدة للسائرين على الأقدام

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي إنَّ "المديرية ستباشر خلال الشهر الحالي وعقب إتمام نصب المعدات في معملها لطبع لوحات المركبات، أعمال طبعها باللغة الإنكليزية"، مضيفاً أنَّ "المرحلة الأولى ستكون في بغداد بينما ستليها بقية المحافظات تباعاً".وأرجع "تأخير إنجاز مشروع طبع اللوحات باللغة الإنكليزية، إلى تلكؤ بعض مفاصل شركات القطاع الخاص"، مؤكداً "حرص المديرية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين باعتماد أحدث الخطط والبرامج التي تواكب التطور الحضاري والتكنولوجي الذي يشهده العالم"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأشار إلى أنَّ "الوزارة ستقوم بإعداد آليه سهلة وسلسة تمكن المواطن من خلالها من تغيير لوحة مركبته من اللغة العربية إلى الإنكليزية"، لافتاً إلى أنَّ "اللوحات الجديدة ستحمل اسم العراق، وشكلها مستطيل وتحمل رمزاً بدل اسم المحافظة، وأرقامها ستكون باللغة الإنكليزية".من جانب اخر، أكد أنَّ مديرية المرور تدرس تفعيل قانون غرامة قدرها 25 ألف دينار، بحق من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة لذلك، لاسيما أنَّ هناك كاميرات سترصد وجه المخالف وبالتالي تسجيل الغرامة بحقه.