انقلاب سيارة محملة بالخضروات على طريق الدورة يوسفية الجديد (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لانقلاب سيارة حمل محملة بالخضروات والفواكه على طريق سريع الدورة يوسفية الجديد، فيما لم يسجل الحادث أي اضرار بشرية.

أدناه مقطع الفيديو: