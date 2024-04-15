واسط.. السجن15 سنة بحق تاجر مخدرات

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبطت بحوزته ثمانية اكياس من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132/ 2 منه".